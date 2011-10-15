Границы Харькова будут расширены

Границы города Харькова будут расширены.

Об этом сообщается на сайте Харьковской областной государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя - руководитель аппарата ОГА Василия ХОМУ.

По его словам, сейчас продолжается подготовка проектной документации по расширению границ города Харьков до окружной дороги.

«Сейчас продолжается процесс расширения границ города Харькова. Проведено совещание с теми сельскими и поселковыми председателями, интересы чьих территориальных общин задевают эти изменения. Предварительно город Харьков будет расширяться до границ окружной дороги. Граница где-то будет выходить за окружную дорогу, где-то – отходить от нее», – сказал В.ХОМА.

Пока еще, отметил он, решается вопрос, насколько целесообразно менять границы там, где Харьковскому горсовету должна отойти только часть домов населенного пункта, разделенного окружной дорогой. Такие дома есть, в частности, в районе аэропорта.

В.ХОМА подчеркнул, что расширение города – нескорый процесс. Этот вопрос должен быть сначала согласован с соответствующими территориальными общинами, затем вынесен на рассмотрение сессии городского совета, областная администрация должна дать соответствующее заключение после рассмотрения вопроса областным советом и окончательное решение об установлении границ Харькова принимает Верховная Рада Украины.

По его словам, все работы по изменению границ возможно завершить в будущем году.