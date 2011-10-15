В Виннице почтили память погибших казаков

В Виннице по случаю Дня украинского казачества более 200 человек возле памятника Ивану Богуну почтили память погибших казаков.

Как передает корреспондент УНИАН, Дни украинского казачества, которые проходят с 14 по 16 октября, начались торжественным возложением цветов и патриотическими стихами.

Возле памятника, кроме многочисленных представителей казачества, собрались представители власти, молодежь и общественные деятели.

Почтить память казаков пришли и местные политики – цветы к памятнику И.Богуну возложили активисты Винницкой организации Украинской народной партии.

Также в области прошел ряд мероприятий, приуроченных к этой дате, а именно: казацкие чтения на тему: «Современный подход к изучению истории казачества», отрытая персональная выставка живописи Николая ОЛИЙНИЧЕНКО «Украинское казачество: прошлое и современность».

Также в Виннице в киноконцертном зале «Плеяда» проходят торжественное собрание и праздничный концерт по случаю Дня Украинского казачества.

Справка УНИАН. Национальный праздник казачества сравнительно молод, его проводят только с 1999 года. За 12 лет казацкое движение в Украине стало более популярным не только среди представителей культуры и членов «казацких» организаций, но и среди подрастающего поколения. Украинское реестровое казачество в Виннице насчитывает около 2 тыс. человек.

Пресвятая Богородица считается покровительницей украинского казачества. Поэтому именно на Покрова казаки отмечают свой праздник.