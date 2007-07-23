В Киеве задержали российского бизнесмена, которого искали несколько лет

Национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола в Украине задержало российского бизнесмена Олега КУЗНЕЦОВА по подозрению в похищении 800 тыс. долларов путем мошенничества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель рабочего аппарата НЦБ Интерпола в Украине Ростислав ВЕРГЕЛЕС сегодня на пресс-конференции в МВД.

По его словам, операция по задержанию О.КУЗНЕЦОВА осуществлялась совместно с Управлением по борьбе с организованной преступностью г. Киева и милицией Ленинградской области (Россия).

Р.ВЕРГЕЛЕС уточнил, что О.КУЗНЕЦОВ разыскивался Интерполом на протяжении нескольких лет, и в течение пяти дней было установлено его местонахождение в Киеве с помощью локализации телефонных звонков.

«Олег КУЗНЕЦОВ, работая в должности руководителя одного из закрытых акционерных обществ, заключил договор с предприятием, изготавливающим двигатели для вертолетов. На бумаге договор был выполнен, в результате этого не произошло», - сказал Р.ВЕРГЕЛЕС.

По его словам, сумма контракта составляла 800 тыс. долларов.

Как отметил Р.ВЕРГЕЛЕС, сейчас украинское бюро Интерпола ожидает ходатайства российских правоохранительных органов о выдаче О.КУЗНЕЦОВА России.