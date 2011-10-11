Литвин во Львове встретится с польским спикером
07:22, 11 октября 2011Общество
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Программа поездки
11 октября состоится поездка во Львов председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета.
В.ЛИТВИН примет участие в торжественной академии по случаю 350-летия Львовского национального университета имени Ивана Франко.
Также председатель парламента ознакомится с ходом строительства нового терминала Львовского аэропорта и встретится с маршалком Сейма Республики Польша Гжегожем СХЕТИНОЙ.
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