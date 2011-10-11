Эксперт: Украина потеряла на экспортной пошлине "маленький транш МВФ"
Говорите, валюта нужна
Потери Украины от сокращения экспорта зерна вследствие действия пошлин на его вывоз за три месяца 2011 г. составили 1,5 млрд. долл.
Об этом УНИАН сообщили в информационном центре Украинской аграрной конфедерации (УАК) со ссылкой на слова генерального директора Сергея СТОЯНОВА.
По его словам, экспортные пошлины привели к депрессии на экспортном рынке Украины, поскольку товаропроизводители приняли решение минимально продавать зерно экспортерам, ожидая от рынка «чего-то лучшего».
«За это время ожидания – три месяца, мы, Украина, упустили возможность экспортировать не менее 6 млн. тонн зерна к тем 3,3 млн. тонн, которые мы экспортировали. Стоимость потери государством массы валюты, при средней цене зерна пусть 250 долл./тонна, равняется размеру искомого, желанного "маленького" транша МВФ – 1,5 млрд. долл., так необходимого нам сейчас для поддержания курсовой стабильности национальной денежной единицы и платёжного баланса страны», - отметил С.СТОЯНОВ.
Напомним, с 1 июля 2011 года в Украине действовала экспортная пошлина на пшеницу и смесь пшеницы и ржи в размере 9%, но не меньше 17 евро за тонну, на ячмень - 14%, но не менее 23 евро/тонна, на кукурузу - 12%, но не менее 20 евро/тонна.
В результате, экспорт из Украины практически прекратился – в июле было зафиксировано падение экспорта зерна в 5 раз.
Аграрный союз Украины и Украинская аграрная конфедерация 19 сентября обратились к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой отменить экспортные пошлины на зерновые культуры.
7 октября т.г. Верховная Рада приняла Закон Украины «Об утверждении ставок вывозной (экспортной) пошлины на отдельные виды сельскохозяйственных культур». Законом предусматривается отменить экспортную пошлину на пшеницу и кукурузу, однако до 1 января 2012 года остается экспортная пошлина на ячмень по ставке 14%, но не меньше, чем 23 евро за одну тонну.