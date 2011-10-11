Россия вышла на второе место в мире по самоубийцам

Около 800 тысяч россиян покончили жизнь самоубийством с 1990 по 2010 годы, заявил руководитель отдела эпидемиологических и социальных проблем Государственного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского Борис Положий. По его информации, Россия вновь заняла второе место в мире в рейтинге по отношению самоубийств к количеству жителей.

Он сравнил эту цифру с населением целого города и предложил ввести в России систему суицидологической помощи населению.

Юрий Савенко, президент Независимой психиатрической ассоциации России, рассказал Би-би-си, что рост самоубийств в России и странах СНГ сейчас один из самых больших в мире. При этом в Сибири ситуация, по его данным, хуже, чем в целом по России.

Ключевой причиной роста числа самоубийств Юрий Савенко считает "аномию" (состояние общества, при котором наступает разложение системы ценностей и разочарование в помощи государства).

По данным ВОЗ, Россия находится на втором месте в мире по числу самоубийств. Правда, статистика, которая там приводится, относится к 2006 году. Вдобавок, она не фиксирует случаи неудачных попыток суицида, число которых значительно превышает "удачные".

Год назад и.о.директора Центра имени Сербского Зураб Кекелидзе заявил, что в 2002 году в России была высокая смертность от суицида, но к 2009 году она снизилась на 1,5%, поэтому страна опустилась в рейтинге ВОЗ на третье место со второго.

По данным ВОЗ, большинство самоубийц - мужчины (539 смертей на миллион человек) возрастной категории 25-35 лет. Динамика женской смертности тяготеет к уменьшению: 95 женщин на миллион в сравнении с 98 в 2005-м и 119 в 2000-х годах.

Борис Положий сообщил, что в среднем мужчины сводят счеты с жизнью в 45 лет, а женщины - в 52 года. Рост самоубийств в России, по его мнению, связан со сложным периодом 90-х.