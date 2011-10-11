Апелляционный суд приступил к делу об избиении журналиста

Апелляционный суд Ивано-Франковской области сегодня начал рассмотрение апелляции редактора газеты «Коломийський вісник» Василия ДЕМЬЯНИВА на решение горрайсуда по делу о его избиении.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил сам В.ДЕМЬЯНИВ.

По его словам, апелляцию рассматривает коллегия в составе трех судей. На суде присутствовали и обвиняемые в совершении его избиения. Апелляционный суд исследовал доказательства сторон. Потерпевший просил суд направить дело на доследование в милицию.

Прокуратура города Коломыи также считает, что приговор Коломыйского горрайонного суда подлежит отмене в связи с существенными нарушениями уголовно-процессуального закона. В частности, прокуратура отмечает, что «не выяснен умысел осужденных, направленный во время совершения преступления в отношении ДЕМЬЯНИВА».

Прокуратура просит апелляционный суд отменить приговор в связи с несоответствием выводов Коломыйского горрайсуда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела и направить дело на новое судебное разбирательство в другом составе суда.

Апелляционный суд Ивано-Франковской области продолжит рассмотрение жалобы В.ДЕМЬЯНИВА 20 октября.

Как сообщал УНИАН, 23 марта 2010 года в городе Коломыя Ивано-Франковской области было совершено покушение на жизнь редактора газеты «Коломийський вісник» В.ДЕМЬЯНИВА. Потерпевший получил сложные черепно-мозговые травмы и перелом ноги, и связывает преступление с профессиональной деятельностью, а в милиции считали, что это было бытовое ограбление.

19 апреля 2011 г. Коломыйский горрайонный суд осудил участников избиения главного редактора газеты «Коломийський вісник» В.ДЕМЬЯНИВА к 4 и 7,5 годам лишения свободы.

Милиция объединила дело, которое касается бандитского нападения на редактора газеты, в одно производство с еще двумя делами. Суд рассматривал дело трех лиц, двум из которых инкриминировали избиение В.ДЕМЬЯНИВА, при этом всех трех обвиняли в ограблениях и других хулиганских действиях.

В.ДЕМЬЯНИВ в своей апелляции отметил, что «дело рассмотрено судом поверхностно, односторонне, с грубыми нарушениями действующего законодательства Украины, все искажено и не отвечает фактическим обстоятельствам данного дела. Суд преднамеренно, чтобы скрыть недостатки досудебного следствия, принял во внимание только те сомнительные доказательства, которые были выгодны досудебному следствию и суду».

По убеждению редактора газеты, «осужденные лица не совершали против него преступных действий, они безосновательно привлечены к ответственности, их вина не доказана ни досудебным, ни судебным следствием».