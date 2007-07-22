В Польше разбился ещё один автобус: Москва - Париж

В районе польского города Познань в воскресенье разбился автобус с российскими туристами: ранены 26 человек, в том числе пятеро тяжело, сообщил журналистам пресс-секретарь познаньской полиции.

"Автобус рейсом Москва-Париж разбился на автотрассе в районе польского города Познань, ранены 26 человек", - сказал он.

В генконсульстве России в Познани РИА Новостиподтвердили факт автокатастрофы.

"В ДТП попал автобус с российскими туристами", - сообщил РИА Новости атташе генконсульства Андрей Воскобойников. По его словам, россияне ехали в Ниццу.

Он добавил, что, по предварительной информации, ранены 26 пассажиров, однако "жизни российских граждан ничто не угрожает".

По словам Воскобойникова, раненые россияне срочно доставляются в близлежащие госпитали. Основные телесные повреждения у них - переломы конечностей, добавил он.