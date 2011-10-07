ЧП на борту самолета Киев-Одесса - не повезло одному из нардепов

Сегодня на борту самолета Боинг-737, выполнявшего рейс «Киев-Одесса» (VV 4013) произошел инцидент, который мог быть вызван разгерметизацией салона. В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.

Об этом УНИАН сообщил помощник генерального директора авиакомпании «АэроСвит» Сергей КУЦЫЙ.

Он сказал, что рейс выполнялся совместно компаниями «Днепроавиа» и «АэроСвит».

По словам С.КУЦОГО, приблизительно после 20 минут полета на борту самолета сработали датчики, сигнализирующие о снижении давления в салоне. Как следствие, произошло выпадение кислородных масок.

После этого самолет произвел экстренное снижение на безопасную высоту - около 3 тысяч метров, при которой не может возникнуть кислородное голодание.

«Пассажиры были предупреждены о необходимости воспользоваться кислородными масками. После снижения на безопасную высоту экипаж проинформировал пассажиров о том, что в дальнейшем использовании масок нет необходимости», - сказал С.КУЦЫЙ.

По его словам, пока не ясно, произошла ли на самом деле разгерметизация салона или датчики сработали по причине технического сбоя работы.

«Мы не можем пока утверждать, сработали ли датчики в результате разгерметизации салона или это была просто ошибка в его показаниях. Реальные причины может установить только спецкомиссия по расследованию инцидента, которая будет создана», - сказал С.КУЦЫЙ.

При этом он подчеркнул, что в большинстве случаев подобные ситуации происходят из-за ошибок в работе датчиков давления.

С.КУЦЫЙ сообщил, что в самолете находилось около 90 пассажиров, пятеро 5 из них - в бизнес-классе. На борту самолета из Киева в Одессу летел народный депутат Сергей КИВАЛОВ.

Посадка самолета в аэропорту Одессы была проведена в штатном режиме. Пассажиры были осмотрены медиками, однако никто из них не нуждался в медпомощи.