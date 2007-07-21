175 тыс. долларов перетекли из Одессы в Киев, материализовались и исчезли

Сотрудники Управления МВД в Одесской области возбудили уголовное дело по факту пропажи 175 тыс. долларов США со счета в одном из одесских банков.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе по борьбе с экономической преступностью УМВД Украины в Одесской области.

Исчезновение денег обнаружили сотрудники частной торговой компании - владельца счета, уточнил собеседник агентства. В ходе безотлагательной проверки сотрудники ГСБЭП выяснили, что пропавшие денежные средства переведены на счет финансового учреждения в Киеве. Однако оказалось, что деньги с этого счета уже обналичены.

Сейчас сотрудники службы ищут как тех, кто перевел деньги, так и тех, кто снял их со счета в столице. В милиции не исключают, что это могут быть одни и те же лица.

Подозреваемых по делу пока не установлено – его возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 361 Уголовного кодекса (незаконное вмешательство в работу компьютеров, систем и компьютерных сетей).