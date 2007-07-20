Человек в форме ГАИ подстрелил охранника сельхозпредприятия

В Днепропетровской области человек в форме сотрудника Госавтоинспекции из табельного оружия подстрелил охранника сельскохозяйственного предприятия общества с ограниченной ответственностью «Наукова»

Как рассказал УНИАН заместитель начальника службы охраны ООО Сергей ТИТАРЕНКО, инцидент произошел еще в начале июля, однако милиция возбудила уголовное дело по факту избиения и огнестрельного ранения охранников сельхозфирмы только 16 июля.

Как рассказал С.ТИТАРЕНКО, 4 июля во время объезда сельхозугодий ООО «Наукова», находящихся в Днепропетровской области вблизи поселков Горького и Тармское, трое охранников заметили группу молодых людей, которая расположилась на отдых у стоянки сельхозтехники. С.ТИТАРЕНКО представился и попросил молодых людей покинуть территорию, которая является частной собственностью ООО «Наукова». В ответ посыпались угрозы и оскорбления. Однако через некоторое время, вняв просьбам охраны, компания удалилась, пообещав вернуться с подкреплением.

По словам С.ТИТАРЕНКО, ночью молодые люди вернулись на двух машинах, за рулем одной из которых и находился человек в форме сотрудника ГАИ и с табельным оружием. Приехавшие выскочили с машины и без предупреждения стали избивать С.ТИТАРЕНКО. В то же время человек в форме ГАИ вытащил пистолет и произвел 6 выстрелов в охранников. Две пули попали в ногу напарнику С.ТИТАРЕНКО. После чего компания уехала на машинах, оставив на дороге раненых, избитых охранников.

Утром 5 июля двое пострадавших охранников были доставлены в больницу в Днепропетровске. У С.ТИТАРЕНКО, кроме сломанной челюсти и выбитых зубов, врачи констатировали черепно-мозговую травму, а у его напарника два пулевых ранения – в голени и паховой зоне. Сотрудники милиции, прибывшие в больницу, зафиксировали факт огнестрельного ранения, но не возбудили обязательного в этом случае уголовного дела.

Как рассказал С.ТИТАРЕНКО, дело было возбуждено только 16 июля, после того как 14 июля Днепропетровское районное управление Главного управления МВД в г. Днепропетровске приняло заявления непосредственно от охранников. Однако никакой информации о результатах следственных действий по возбужденному делу потерпевшие пока не получили. В частности, до сих пор не установлена личность человека в форме ГАИ, носящего табельное оружие, а также личности других нападавших. Хотя потерпевшие предоставили свидетельские показания о факте избиения, сообщили номер машины, на которой приезжали нападающие, на месте преступления также остались многочисленные гильзы от оружия и дали подробное описание нападавших.

В то же время у С.ТИТАРЕНКО есть информация, что отец одного из нападавших является майором ГАИ, что, по его мнению, может быть причиной такой задержки следствия.