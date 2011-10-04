Дело о смерти студента в милиции рассматривает суд
В дополнительном расследовании отказано
Деснянский районный суд Киева отказался отправить на дополнительное расследование уголовное дело о смерти при невыясненных обстоятельствах в Шевченковском райотделе столичной милиции студента Игоря Индило.
Об этом УНИАН сообщил адвокат родственников И.Индило Александр ЗАРУЦКИЙ.
По словам адвоката, на первом судебном заседании, которое состоялось 30 сентября в Деснянском райсуде Киева в обновленном составе судебной коллегии, он заявил соответствующее ходатайство о необходимости дополнительного расследования по делу. А.ЗАРУЦКИЙ мотивировал эту необходимость тем, что материалы судебно-медицинского обследования тела пострадавшего содержат ряд расхождений.
Впрочем, как отметил адвокат, суд отказал в удовлетворении ходатайства, сославшись на то, что указанные в нем замечания будут исследоваться в ходе судебного следствия.
Как отметил А.ЗАРУЦКИЙ, теперь в судебном заседании из-за занятости его участников в других судебных процессах объявлен перерыв до 24 октября.
Как сообщал УНИАН, 20-летний студент И.Индило умер в Шевченковском РУВД Киева в мае 2010 года. Прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий работниками РУВД.
Позже дело было передано для расследования в прокуратуру г. Киева. Двум работникам милиции предъявлены обвинения по статьям УК "Превышение власти" и "Служебная халатность".
В апреле этого года суд уже возвращал уголовное дело о смерти И.Индило на дополнительное расследование органам прокуратуры.