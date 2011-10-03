Евро упал до восьмимесячного минимума

Евро скатился до минимума восьми месяцев по отношению к доллару в понедельник, 3 октября, после того, как правительство Греции заявило, что стране не удастся достичь целевых показателей дефицита, обещанных властями несколько месяцев назад в обмен на финансовую помощь.

Трейдеры и аналитики считают, что пока политики еврозоны будут разделены во мнениях относительно лучшего средства от долгового кризиса, дефолт Греции будет все ближе, и евро, скорее всего, может упасть еще ниже в ближайшие дни.

"Дефолт Греции является своего рода ящиком Пандоры, который никто не хочет открывать. Хотя некоторые рынки, вероятно, уже учли в котировках подобный сценарий. Похоже, что единой валюте еще предстоит пройти определенный путь вниз, если дефолт все же произойдет", - считает Типпеи Ино, валютный аналитик Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ.Евро упал в понедельник утром до отметки 1,3312 долл., после того, как на закрытии торгов пятницы на Уолл-стрит единая валюта торговалась по курсу 1,3418 долл.

Единая евровалюта подешевела по отношению к доллару за сентябрь на 7%, что стало наибольшим одномесячным падением с ноября 2010 года.

Индекс доллара добавляет 0,74% до отметки 79,14%, что является максимумом восьми месяцев.

Как сообщалось, в понедельник на мировых фондовых рынках из-за проблем Греции подешевела также нефть.

ТСН