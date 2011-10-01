Двое сняли металлическую ограду с памятника погибшим на войне

В Крыжопольском районе Винницкой области сотрудники милиции задержали двух мужчин, которые сняли ограду возле памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД в Винницкой области.

По данным правоохранителей, от жителей села была получена информация, что неизвестные злоумышленники похитили ограду возле памятника воинам-односельчанам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Вандалы сняли 17 металлических фрагментов ограды. Кроме того, были похищены еще и 20 цепей от ограды с братской могилы, где похоронены 83 воинов советской армии и партизаны.

По подозрению в совершении данного преступления сотрудниками милиции были задержаны жители Томашпольского района 28-ми и 29-ти лет. Мужчины решили подзаработать, сняв металлические ограждения с могилы и памятника и сдать их на металлолом.

В настоящее время подозреваемые за личные деньги установили ограждения, которые они не успели сдать на металлолом, на место, и ожидают решения суда, поскольку против задержанных возбуждено два уголовных дела - по ч.2 ст.185 УК Украины - «Кража» и ст. 297 УК Украины - «Надругательство над могилой».