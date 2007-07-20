Милиция поймала мошенника, который обманул банк на четверть миллиона

Сотрудники правоохранительных органов Луцка задержали мужчину, который путем подделки документов завладел средствами одного из банков в сумме 250 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в Центре связей с общественностью Управления МВД Украины в Волынской области, задержанный житель Луцка нигде не работал. После сбора материалов относительно злоумышленника 10 июля его задержали работники правоохранительных органов.

Еще один случай мошенничества на днях зафиксировали волынские стражи порядка.

В этот раз злоумышленником оказался неработающий житель г. Червоноград Львовской области. Как выяснилось, он в прошлом году на автовокзале Луцка заверил местную жительницу пенсионного возраста в том, что за определенную сумму денег сделает ей визу в Англию. Женщина отдала незнакомцу 4 тысячи долларов США, однако документов так и не дождалась. Злоумышленник задержан, продолжается расследование.