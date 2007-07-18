«Казфосфат» ручается за цистерны, в которых перевозился фосфор

Партия с фосфором, которую перевозил поезд, потерпевший аварию во Львовской области, была передана в технически исправных цистернах. Об этом УНИАН сообщила советник председателя Правления ТОО «Казфосфат» Айсулу ОРАЗОВА.

«Данная партия с желтым фосфором в соответствии с технологическим регламентом была передана в технически исправных цистернах, согласно соответствующим актам, официальным представителям перевозчика - АО НК «Казахстан Темир Жолы» на станции Асса 5 июля 2007 года и была отправлена перевозчиком 6 июля 2007 года в 01 час. 50 мин. ночи поездом №3801», - отмечается в сообщении «Казфосфат» со ссылкой на А.ОРАЗОВУ. По ее данным, в 15 цистернах перевозилось 600-700 тонн фосфора, что является обычной партией. Груз сопровождали представители отправителя.

Как сообщила А.ОРАЗОВА, ТОО «Казфосфат» направила в Украину 5 своих специалистов на место аварии грузового поезда. «Группа наших специалистов находится сейчас в Украине для оказания максимальной помощи в устранении последствий аварии, оказания содействия комиссии по расследованию причин аварий, а также выяснению других вопросов, связанных с этим ЧП», - отметила она.

По ее словам, более детальную информацию компания предоставит, как только получит объективную информацию от своих специалистов с места аварии.

Как сообщал УНИАН, в понедельник 16 июля в 16 ч. 50 мин. по местному времени в Бусском районе Львовской области на 12 км железнодорожного перегона Красное-Ожидов при следовании грузового поезда №2005 общим составом в 58 вагонов произошел сход с рельсов вагонов, из которых 15 цистерн были загружены желтым фосфором, являющимся продукцией ТОО «Казфосфат», цистерны принадлежат «Казфосфату». В результате аварии произошла разгерметизация одной или нескольких цистерн, вследствие чего произошло самовоспламенение фосфора. Цистерны следовали со станции Асса (г. Тараз, Казахстан) до станции Оклесна (Республика Польша).

Вчера, 17 июля, министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ сообщил, что люди, сопровождающие поезд, перед сходом цистерн с рельсов услышали хлопок. В связи с этим министр отметил, что необходимо проверить тележки, на которых везли цистерны, а также устройства, контролирующие давление в цистернах.

"Укрзализныця" рассматривает три версии аварии - проблемы с железнодорожными путями, проблемы с подвижным составом, либо несоблюдение правил перевозки опасных грузов.

Справка УНИАН. Товарищество с ограниченной ответственностью "Казфосфат" основано 27 октября 1999 г. На данный момент участниками товарищества с 10 июля 2003 г. являются Компания "EnergoTherm B.V." и Компания "UnterTherm B.V."

Основными видами деятельности товарищества являются:

добыча, обогащение и переработка минерального сырья, выпуск на его основе промышленной продукции и товаров народного потребления,

проведение геологоразведочных работ,

производство минеральных удобрений, желтого фосфора и его соединений,

добыча и переработка фосфоритной руды.

Товарищество объединяет в себе Жамбылский филиал (Новоджамбулский фосфорный завод-НДФЗ), Таразский филиал ТОО "Казфосфат" "Минеральные удобрения", Филиал ТОО "Казфосфат" Горно-перерабатывающий комплекс "Каратау", Филиал ТОО "Казфосфат" "Железнодорожно-транспортный комплекс", Степногорский филиал ТОО "Казфосфат" "Химический завод", Шымкентский филиал (ЦСМС) ТОО "Казфосфат", "Казфосфат" Горно-перерабатывающий комплекс "Чулактау".

ТОО "Казфосфат", по сути, представляет фосфорную промышленность Республики Казахстан, являясь лидирующей компанией по производству фосфорсодержащей продукции на территории стран СНГ.

Продукция ТОО "Казфосфат" поставляется на рынки Восточной Европы, стран СНГ, Китая, а также на внутренний рынок.