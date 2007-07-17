Томенко о бюджетных санаториях, специальных пенсиях, БЮТ и Нашей Украине

Заместитель лидера БЮТ Николай ТОМЕНКО надеется, что в следующем, 2008 году, начнется ликвидация льгот для государственных чиновников.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, он отметил, что БЮТ неоднократно начинал борьбу с необоснованными льготами, прежде всего в среде чиновников, однако не имел надлежащей поддержки. „Если нынешние заявления, которые звучат и со стороны „Нашей Украины”, и со стороны Секретариата Президента, будут поддержаны их реальными шагами и политической волей, то 2008 год может стать годом начала ликвидации льгот в Украине”, - убежден он.

По его словам, для ликвидации необоснованных льгот в Украине необходимо осуществить ряд мероприятий, в частности, внести изменения в Закон Украины "О статусе народного депутата Украины" относительно отмены льгот. Н.ТОМЕНКО напомнил, что соответствующий законопроект, внесенный представителями БЮТ, неоднократно обсуждался в парламенте V созыва, но так и не набрал необходимого количества голосов. По его словам, кроме Партии регионов, этот проект документу не поддержали 19 „нашеукраинцев”.

„Учитывая, что сегодня позиция „Нашей Украины” стала более четкой, то сразу с началом работы парламента нового созыва льготы депутатов могут быть отменены”, - считает Н.ТОМЕНКО.

Кроме того, он считает необходимым ликвидировать Государственное управление делами и перевести его хозяйственные функции в секретариаты Кабинета министров, Президента и Верховной Рады.

Н.ТОМЕНКО отметил, что в системе государственной власти существуют в целом десятки санаториев, оздоровительных учреждений, которые содержатся за бюджетные средства. „Необходимо выстроить эту систему таким способом, чтобы эти санатории начали наконец приносить средства в бюджет, а не дотироваться из него. Подобная ситуация и с президентскими резиденциями. Во всем мире такие учреждения, кроме так называемых „основных” резиденций, - это массовые заведения открытого типа, которые приносят средства для бюджета страны через проведение там экскурсий, конференций, приемов и т. п.”, - сказал он.

Н.ТОМЕНКО также выступает за отмену специальных пенсий. Он отметил, что одна из льгот, которая распространяется на целый ряд категорий не только депутатов, министров, других высокопоставленных должностных лиц, но и работников руководящего состава судов, милиции, таможенных служб и тому подобное, - это особая система начисления пенсий. По его убеждению, пенсионная система должна работать по единому принципу, когда пенсии и министрам, и работникам Секретариата Президента, и учителям должны насчитываться по единому принципу.

Кроме того, Н.ТОМЕНКО обратил внимание на необходимость отмены льгот и преференций министерств, ведомств, местной исполнительной власти. В частности, по его словам, сегодня много министров и их семей свободно передвигаются служебными самолетами или вертолетами. “А чиновники областных администраций, налоговых, милиций, прокуратур или СБУ имеют собственные по факту, но построенные за бюджетные средства дома отдыха, санатории, турбазы. Поэтому и в этой системе хаотических, по-разному зафиксированных льгот этой категории чиновников должен быть наведен порядок”, - считает заместитель лидера БЮТ.

Он также предлагает упорядочить льготы среди различных категорий населения, которые не являются государственными служащими. По словам Н.ТОМЕНКО, на сегодня в Украине, как в „государстве льгот”, выстроена такая система, где можно получить одновременно 3-4 льготы и выбрать лучшую из них. „Эта система, начиная с необоснованных льгот на проезд в транспорте и заканчивая социальной помощью, которые один человек может получить по несколько сразу, настолько несовершенна, что требует серьезных изменений”, - подчеркнул он.

По словам Н.ТОМЕНКО, БЮТ убежден, что если каждая политическая сила не только будет делать заявления о необходимости отмены льгот, но и публично засвидетельствует свою готовность голосовать в парламенте за конкретные решения относительно этого, то следующий год сможет стать годом разрешения так называемой „льготной проблемы.