Одесская мэрия выделила деньги на мониторинг воздуха и подземных вод

Сегодня Одесский городской голова Эдуард ГУРВИЦ распорядился выделить 150 тыс. грн. на мониторинг состояния подземных и поверхностных вод, а также атмосферного воздуха в городе.

Об этом сообщили УНИАН в управлении информации мэрии Одессы.

По словам заместителя руководителя управления Елены ВАРИЧЕВОЙ, «деньги будут перечислены со счета городского фонда охраны окружающей природной среды муниципальному управлению экологической безопасности, специалисты которого определят исполнителя работ по итогам тендера.

Как сообщалось, 5 июня текущего года руководство Гидрометцентра Черного и Азовского морей опровергло информацию Центральной геодезической обсерватории о высоком уровне загрязненности воздуха в Одессе.

Неделю спустя, 11 июня, начальник городского управления экобезопасности Игорь ДЕРБОГЛАВ сообщил, что «осенью в Одессе стартует комплексный мониторинг экологической обстановки». Специалисты управления также информировали журналистов, что разработаны дополнительные меры по улучшению состояния воздуха в Одессе.