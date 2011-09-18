Водопроводчики сдали 7 км труб на металлолом

В Луганской области сотрудники Государственной службы по борьбе с экономической преступностью разоблачили служебных лиц коммунального специализированного предприятия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Как сообщается, в прошлом году злоумышленники незаконно демонтировали 7 тыс. метров водопровода, реализовали их в качестве металлолома, а полученные средства присвоили. В результате противоправных действий государству нанесены убытки на сумму 102 тыс. гривен.

Прокуратурой города возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).