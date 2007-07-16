В Украину пришла жара

Завтра в Украине ожидается малооблачная, жаркая погода, без осадков.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер будет юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей 20-23°; днем 29-34°, в южной части местами 35-37°; в Карпатах ночью 11-16°, днем 17-22°. На Закарпатье без осадков; температура ночью 14-19°, днем 32-34°, местами 35-37° (в горах ночью 11-16°, днем 17-22°).

18-19 июля - сухая жаркая погода. Температура в южной и центральной части ночью 22-27°, днем 33-38° (на побережье морей 29-34°); на остальной территории ночью 18 июля 17-22°, 19 июля (кроме восточных областей) 20-25°, днем 30-34°, местами 35-38°. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. На Закарпатье сухая жаркая погода; температура ночью 19-24°, днем 30-34°, местами 36-38° (в горах ночью 13-18°, днем 20-25°).

20-21 июля - жаркая погода с температурой ночью 19-25°, днем в южной части (кроме побережья морей), восточных, а 21 июля и в центральных областях 35-39°, местами 40°; на остальной территории 30-34°, 21 июля в северных областях местами 35-38°. Без осадков, лишь 21 июля в западных областях в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. На Закарпатье будет преобладать сухая жаркая погода с температурой ночью 18-23°, днем 31-36° (в горах ночью 15-20°, днем 21-26°).

22-26 июля - без осадков, лишь 22 июля в западной части, 23-24 июля и в северных областях местами кратковременные грозовые дожди. Температура существенно не изменится, лишь в западных, а 23-24 июля и в северных областях снизится на 3-5°.

В Киеве и области во вторник ожидается малооблачная погода. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 17-19°, днем 31-33°; по области ночью 14-19°, днем 29-34°.

18-19 июля - сухая жаркая погода. Температура ночью 18 июля 17-22°, 19 июля 20-25°, днем 30-34°, местами 35-37°. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

20-21 июля сохранится сухая жаркая погода с температурой ночью 19-24°, днем 30-34°, 21 июля местами 35-38°.