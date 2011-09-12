Ирландия предлагает показать, что у них делают со взяточниками

Министерство юстиции Ирландии, в рамках совместного украинско-канадского проекта «Борьба с коррупцией в Украине», пригласило специалистов украинского Минюста ознакомиться с мандатом, системой организации, методами и процедурами работы специализированных антикоррупционных органов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста.

По словам министра юстиции Украины Александра ЛАВРИНОВИЧА, визит в Дублин, который состоится 12-16 сентября 2011 года, будет проходить в рамках совместного украинско-канадского проекта «Борьба с коррупцией в Украине». Представители канадского правительства выразили готовность помочь украинским экспертам в изучении международного опыта функционирования реестров лиц, привлеченных к ответственности за совершение преступлений, и в улучшении методики проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов.

В ходе визита специалистов украинского Минюста ознакомят с механизмом реализации и мониторинга национальной антикоррупционной стратегии Республики Ирландия.

В частности, планируется изучить опыт по формированию и ведению реестра лиц, привлеченных к уголовной ответственности. А.ЛАВРИНОВИЧ напомнил, что обязанность по ведению такого реестра возложена на Министерство юстиции Украины Законом Украины «Об основах противодействия и предотвращения коррупции».

Кроме того, планируется ознакомиться с методологией проведения в Ирландии антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов, в частности, относительно практических последствий антикоррупционной экспертизы будущих актов законодательства.

Опыт Республики Ирландия, отметил украинский министр, будет использован во время внедрения и реализации национального антикоррупционного законодательства и с целью подготовки предложений по дальнейшему реформированию в Украине системы предотвращения и противодействия коррупции в соответствии с международными стандартами.

*** Украинско-канадский проект «Борьба с коррупцией в Украине» начат в октябре 2008 года реализуется совместно министерствами юстиции Канады и Украины.