Янукович поручил Азарову довести оптимизацию до конца

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Распоряжение № 277/2011-рп «О некоторых вопросах реализации мероприятий, связанных с оптимизацией системы центральных и местных органов исполнительной власти».

Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

Этим Распоряжением Президент поручил Кабинету министров Украины с целью активизации мероприятий, направленных на оптимизацию системы центральных и местных органов исполнительной власти, утвердить до 15 октября 2011 года предельную численность работников территориальных органов центральных органов исполнительной власти.

Министерствам, другим центральным органам исполнительной власти поручено проанализировать состояние выполнения актов и поручений Президента Украины, Кабинета министров Украины по оптимизации системы центральных органов исполнительной власти и подать в двухнедельный срок предложения по внесению изменений в положения о центральных органах исполнительной власти, утвержденные указами Президента Украины, в частности приведение количества заместителей руководителей центральных органов исполнительной власти в соответствие с требованиями Закона Украины «О центральных органах исполнительной власти» и уточнения в случае необходимости полномочий этих органов.

Также поручено внести предложения по оптимизации механизма реализации государственной политики на местном уровне, в том числе по функционированию территориальных органов министерств, других центральных органов исполнительной власти.

Рабочей группе по разработке вопросов, связанных с оптимизацией системы центральных органов исполнительной власти поручено осуществлять мониторинг состояния выполнения министерствами, другими центральными органами исполнительной власти мероприятий по завершению оптимизации системы центральных органов исполнительной власти, а также мероприятий по оптимизации механизма реализации государственной политики на местном уровне. Кроме того, поручено оказывать помощь министерствам, в первую очередь Министерству финансов Украины, другим центральным органам исполнительной власти в подготовке предложений по предельной численности работников территориальных органов центральных органов исполнительной власти, учитывая при этом распределение полномочий между отмеченными органами.

Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.