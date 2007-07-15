Заключенный-француз устроил побег в день взятия Бастилии

Во Франции в день празднования взятия Бастилии 14 июля из тюрьмы города Грасс бежал заключенный.

Паскаль Пайэ, осужденный на 30 лет тюрьмы за убийство инкасатора, сбежал из тюрьмы на вертолете, которым управляли его сообщники, передает Би-Би-Си.

Вертолет они угнали в каннском аэропорту и приземлились на крыше тюрьмы.

Как сообщает полиция, заключенный и его сообщники высадились в городе Бриноль департамента Вар и убежали, освободив пилота вертолета.

На счету Пайе уже было два побега на вертолете: первый произошел в 2001 году, а второй - в 2003.

Президент Франции Николя Саркози как раз на днях отказался подписывать указ о помиловании заключенных в день взятия Бастилии, нарушив таким образом многолетнюю традицию.