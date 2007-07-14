Черновецкий: нужно определить, где детям продают алкоголь, сигареты и наркотики

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ намерен запретить продажу алкогольных напитков и табачных изделий возле столичных школ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом мэр заявил на расширенном заседании коллегии КГГА.

Кроме того, столичная власть усилит контроль за запрещением продажи алкоголя и табачных изделий детям, сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Мэр дал поручение Главному управлению образования и науки и Главному управлению торговли собрать информацию о торговых заведениях, которые продают алкоголь вблизи школ. Он отметил, что в радиусе 500 метров возле учебных заведений не должна продаваться ни одна бутылка алкогольного или слабоалкогольного напитка и ни одна пачка сигарет.

«Необходимо четко представлять себе, что наступает переходный возраст, когда ребенок становится неконтролированным. Именно в этом возрасте дети требуют особого внимания. Нам необходимо сделать все возможное для того, чтобы наши дети не пополняли ряды наркоманов или алко- и табакозависимых. Недостаточно для этого лишь работы милиции. Здесь должны быть привлечены и педагоги, и социальные службы. Нужно определить все места, где детям продают алкоголь, табачные изделия и наркотики, предпринять к нарушителям решительные меры и оградить от них детей», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он отметил, что по поводу торговли алкоголем возле столичных школ стоит провести общественные слушания и изучить все пути решения этого вопроса.

Также столичный председатель отметил, что помочь в решении проблемы детской алкогольной и наркотической зависимости поможет расширение сети внешкольных учебных заведений. Это убережет детей от вредного влияния улицы. Кроме того, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что для профилактики алкогольной и наркотической зависимости среди детей с юными киевлянами должны работать волонтеры. Вскоре мэр планирует встретиться с волонтерами Киевского городского центра социальных служб для детей, семьи и молодежи для предметного обсуждения этого вопроса.