Первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ уверен, что Кабинет Министров прослушивается.

Об этом он сказал в интервью газете «2000» от 13 июля.

"Не сомневаюсь. Нас могут слушать и зарубежные спецслужбы", - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, здание правительства очень старое, построено в 1930-х годах, поэтому не защищено от прослушки, а система связи и оснащения не отвечает нынешним требованиям.

"Ну представьте, обыкновенные стеклянные окна. О какой защите информации может идти речь? И как обсуждать государственные секреты, когда можно на расстоянии ста метров поставить прослушивающие устройства и все знать, что говорят в нашем кабинете?", - отметил Н.АЗАРОВ.

Первый вице-премьер выразил уверенность, что здание правительства нуждается в капитальном ремонте. "Еще раз говорю, здание требует реконструкции. И это - долгосрочная перспектива", - сказал он.