Бетонная плита прервала движение метро между Осокорками и Харьковской

По техническим причинам с 18.10 движение поездов между станциями столичного метро “Осокорки” и “Харьковская” остановлено.

Об этом УНИАН сообщил дежурный по Киевскому метрополитену. По его информации, движение поездов остановлено по техническим причинам.

В то же время он не стал уточнять эти причины, порекомендовав обратиться в отдел связей с общественностью и СМИ метрополитена. Однако, по телефонному номеру этого отдела никто не отвечает.

Дежурный отметил, что между станциями “Осокорки” и “Харьковская” сейчас курсирует дополнительный автобус, а от станции “Харьковская” к станции “Бориспольская” поезда метро пассажиров перевозят.

В то же время, по информации из достоверных источников, остановка движения произошла из-за падения в тоннеле плиты.