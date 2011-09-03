В Киеве начинается большая польская культурная программа «I, Culture»

Культурная программа «I, Culture», посвященная председательству Польши в ЕС начинается в Киеве 3 и 4 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом рассказал на пресс-конференции Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польши в Украине Генрик ЛИТВИН.

«Председательство в Европейском Союзе – прекрасная возможность для представления польской культуры в Европе и мире, - сказал посол, - поэтому мы начинаем программу «I, Culture», которая знакомит с нашими достижениями в этой области, в десяти столицах: Киеве, Лондоне, Париже, Мадриде, Минске, Москве, Пекине, Токио, Брюсселе, Берлине».

Первым событием в рамках «I, Culture» станет спектакль «Планета Лем» в 21 час 3 и 4 сентября на Софийской площади от польского уличного театра «Бюро Путешествий». В ней совмещены мотивы разных произведений величайшего писателя Станислава Лема.

«Ведь Станислав Лем не просто фантаст, он выдумал ту действительность, в которой мы сегодня живем, причем основывался он не на технических изобретениях, а на знании человеческой природы», - рассказал директор Института Адама Мицкевича, который является одним из главных организаторов программы, Павел ПОТОРОЧИН.

Также 4 сентября на Софийской площади состоится вернисаж хэнд-мэйда и акция «I, Culture Puzzle», целью которой является создание киевского элемента большого пазла, заполненного авторскими изделиями.

Кроме того, осенью и зимой, киевлян ожидают джазовые концерты, выступления симфонического оркестра «I, Culture orchestra», в котором играют поляки и музыканты из стран Восточного партнерства, фильмы, выход аудио-диска с переводами стихов великого поэта Чеслава Милоша, начитанными Сергеем ЖАДАНОМ и Тарасом ПРОХАСЬКО, опера «Король Рогер» и многие другие события. Как сказал то ли шутя, то ли всерьез П.ПОТОРОЧИН, «Семь тридцатитонных грузовых машин везут польскую культуру в Украину».