Родители учеников трех макеевских школ проиграли апелляцию, но не сдаются

В Макеевке Донецкой области родители учеников трех общеобразовательных украиноязычных школ №№ 3, 100 и 27 будут в кассационном суде оспаривать закрытие этих учебных заведений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам представитель родителей в суде Андрей ПОМАЗАНОВ после того, как 29 августа Донецкий апелляционный административный суд после 9 часов судебного заседания вынес постановление, которым поддержал решение суда первой инстанции – Центрально-городского районного суда Макеевки о законности ликвидации Макеевским горсоветом данных школ.

«Мы будем это решение суда оспаривать в кассационном порядке, будем решать вопрос по обеспечению его рассмотрения в других судах, поскольку это решение является явно не правомерным, которое, действительно, нарушает права родителей и детей, - сказал адвокат. - Поэтому будем дальше осуществлять процессуальные действия по защите родителей. Другого выхода у нас нет».

Решение апелляционного суда А.ПОМАЗАНОВ назвал незаконным и вынесенным под давлением местной власти.

«Еще раз мы убедились в том, что осуществляется давление на органы правосудия со стороны власти. Потому что в материалах дела есть два письма, которые подписаны лично Макеевским городским головой Александром МАЛЬЦЕВЫМ, которые были поданы в апелляционный суд 19 августа вместе с материалами дела суда первой инстанции», - заявил представитель родителей в суде.

Так, в этих письмах, подписанных мэром, было указано, что «вопрос закрытия школ не устраивает только трех граждан (истцами в суде выступают три матери учеников закрываемых школ, члены родительских комитетов школ №№ 3; 100 и 27 – Елена САЕТОВА, Елена АНУФРИЕВА и Анна НАЗИПОВА – УНИАН), которые подали указанный иск и являются только частью территориальной общины Макеевки».

Поэтому мэр А.МАЛЬЦЕВ просит апелляционный суд «оставить апелляционную жалобу без удовлетворения, а постановление Центрально-городского районного суда г. Макеевки от 3.08.2011 г. оставить без изменения». Данная просьба и была выполнена вчера Донецким апелляционным административным судом, подчеркнул А.ПОМАЗАНОВ.