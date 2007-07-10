Кузьмук решил укусить Гриценко

Ребячеством и капризами считает замечания Министра обороны Анатолия Гриценко в свой адрес Вице-премьер-министр Александр Кузьмук. Об этом он сообщил сегодня, отвечая на вопросы журналистов.

Как передает ЛігаБізнесІнформ, отвечая на вопрос, как он относится к обвинениям А.Гриценко в свой адрес, А.Кузьмук сказал: "Я никак не отношусь, потому что слишком разные весовые категории. Поэтому я достаточно спокойно отношусь к капризности Министра обороны". Реагируя на просьбу пояснить суть конфликта, А.Кузьмук отметил, что провал международных учений "Си Бриз" в прошлом году в Украине существенно повредил имиджу страны и поэтому, когда к нему обратился заместитель Генштаба с просьбой помочь в решении некоторых вопросов, он собрал соответствующее совещание. По словам А.Кузьмука, это были вопросы с Госпогранслужбой и Министерством внутренних дел "по заходу кораблей, по обеспечению продвижения колонн, по охране района учений". Он отметил, что все эти вопросы были решены и каждое ведомство, задействованное в данном процессе, получило "не распоряжение, а отдельное поручение", в котором Вице-премьер-министр попросил руководителей ведомств ежедневно предоставлять информацию о проблемных вопросах учений.

"Что касается легитимности назначения Вице-премьер-министра Украины, для меня это вообще удивительно…. Есть Закон, где мои права, как военного человека, нигде не ограничены. Удивительно другое, что Министр обороны Гриценко своим приказом №609 откомандировывает генерала армии Украины Кузьмука для работы в правительстве – такова процедура, вот его подпись", - добавил он.

Как сообщалось, 7 июля Министр обороны Анатолий Гриценко заявил, что Александр Кузьмук находится на должности Вице-премьер-министра Украины незаконно.

А.Кузьмук был назначен Вице-премьером 25 мая 2007 года. За соответствующее Постановление, представленное в сессионном зале Верховной Рады Премьер-министром Виктором Януковичем, проголосовали 246 народных депутатов. Немногим ранее Верховная Рада Украины освободила от занимаемой должности Вице-премьер-министра Украины Владимира Радченко.