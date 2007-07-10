Милиция заявляет об ”интересных наработках” в деле об убийстве Курочкина

Заместитель министра внутренних дел Николай КУПЯНСКИЙ утверждает, что по делу об убийстве российского бизнесмена Максима Курочкина «есть ряд интересных наработок».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге.

Н.КУПЯНСКИЙ сказал, что дело расследуется, за последний период особых новостей нет, однако «есть ряд интересных наработок».

Он добавил, что сейчас проводятся мероприятия по задержанию подозреваемых в убийстве.

Кроме того, на вопрос журналистов относительно расследования дела об убийстве директора Киевского радиорынка Геннадия Супруненко, Н.КУПЯНСКИЙ ответил, что дело расследуется и ведутся следственные действия.

Как сообщал УНИАН, 27 марта в Киеве во время конвоирования возле здания Святошинского суда, который рассматривал уголовное дело, возбужденное в отношении российского бизнесмена М.Курочкина по факту вымогания, был застрелен подсудимый и ранен сотрудник конвоя.

21 апреля пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что Службой безопасности Украины и Министерством внутренних дел задержаны ряд лиц, которых обоснованно подозревают в причастности к убийству М.Курочкина.

Директор радиорынка Г.Супруненко был застрелен 5 июня. В его рабочий кабинет, где проводилось совещание, зашли двое неизвестных мужчин, приказали присутствующим лечь на пол, а Г.Супруненко - встать. После этого они приблизительно 9 раз выстрелили в директора.