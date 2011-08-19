В Севастополе вышла новая украиноязычная газета

В Севастополе по случаю 20-летия Независимости Украины тиражом 5 тысяч экземпляров вышла новая украиноязычная газета «Слово Севастополя», на восьми страницах, четыре из которых цветные и столько же - черно-белые.

Как передает корреспондент УНИАН, в газете опубликовано обращение Общественного комитета «Украинский Севастополь» к главе Севастопольской городской государственной администрации Владимиру ЯЦУБЕ с просьбой активизировать начатое несколько лет назад строительство украинской школы-коллегиума на 720 мест с украинским языком обучения.

«Слово Севастополя» также содержит ряд материалов на темы искусства, культуры, образования, в номере опубликованы стихотворения детей, написанные на украинским языке и др.

Как сказал в интервью корреспонденту УНИАН координатор ОК «Украинский Севастополь», учредитель и редактор газеты Николай ВЛАДЗИМИРСКИЙ, газета создана с целью освещения украинской жизни в Севастополе.

«В Севастополе есть много сторон украинской жизни, и это, кстати, можно увидеть по опубликованным материалам. Те же газеты, которые выходят в городе сейчас, не очень интересует украинская жизнь в Севастополе. Например, когда проходил «Конгресс украинцев Севастополя», то форум не освещала ни одна местная ТРК, что, по моему мнению, абсолютно неправильно. Также многие другие события из украинской жизни вообще игнорируются, не находят своего отражения в местных СМИ», - сказал Н.Владзимирский.

Первый номер газеты «Слово Севастополя» распространяется бесплатно. Газета существует также в электронном варианте.

На сегодняшний день в Севастополе на украинском языке также выходят газеты «Флот України» и «Дзвін Севастополя».