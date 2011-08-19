Чемпион мира по боям без правил убил студента

Чемпион мира по смешанным единоборствам Расул Мирзаев в ходе допроса признал, что причинил телесные повреждения 19-летнему студенту, который впоследствии скончался в больнице, сообщил РИА Новости официальный представитель Следственного комитета РФ.

Ранее сообщалось, что 13 августа около ночного клуба "Гараж" в центре Москвы между ними возникла ссора, в ходе которой спортсмен нанес студенту удар по голове. В пятницу, 19 августа, стало известно, что Мирзаев добровольно явился в районный следственный комитет на допрос, после которого был задержан.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего). Максимальное наказание по ней - 15 лет заключения.

Мирзаев завоевал титул чемпиона мира по смешанным боевым искусствам Mixed Martial Arts в весовой категории до 65 килограммов, победив в начале июля этого года в Москве японца Масанори Канехару, напоминает РИА Новости.