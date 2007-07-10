Азаров: изменения в закон о госзакупках вступили в силу

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что изменения в закон о государственных закупках, принятые Верховной Радой 19 июня, вступили в силу.

Как говорится в комментарии пресс-службы Министерства финансов, в соответствии со статьей 94 Конституции Украины, «в случае, если Президент Украины на протяжении установленного срока не вернул закон для повторного рассмотрения, закон считается одобренным Президентом Украины и должен быть подписан и обнародован».

Когда завершился определенный Конституцией 15-дневный срок, изменения в закон о госзакупках были направлены в официальные издания для печати, и после этого начались «вещи», которые, убежден Н.АЗАРОВ, «не имеют ничего общего с европейскими правовыми, демократическими нормами». «Появилось срочное решение Хозяйственного суда по иску Тендерной палаты относительно запрета публикации закона. Печать официальных изданий останавливали при участии силовых подразделений. «Урядовий кур’єр» удалось напечатать тиражом лишь 5 тысяч экземпляров – то есть, четыре пятых подписчиков этого издания свою газету не получили», - отметил Н.АЗАРОВ.

«По моему мнению, несмотря на все препятствия, закон опубликован и вступил (в силу – УНИАН), - заявил Н.АЗАРОВ. – Думаю, что так же думает каждый, кто общественные и государственные интересы ставит выше, чем личные или политические амбиции».

По словам Н.АЗАРОВА, с первых шагов работы действующего правительства его тревожило, что тендерная процедура «искусственно усложнена, наполнена коррупционными рисками, неоправдано дорогая для предприятий и государственных организаций».

Внеся изменения в закон о госзакупках, правительство, по мнению Н.АЗАРОВА, приняло меры для разблокирования ситуации.

Он отметил, что разговаривал с Президентом Украины о необходимости изменений в законодательство о госзакупках и нашел понимание. «Однако, как известно, Президент Украины в последнее время не подписывает принятые Верховной Радой Украины законы и не возвращает их в парламент со своими предложениями», - отметил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, номер “Урядового кур’єра” от 7 июля вышел очень ограниченным тиражом в связи с тем, что народный депутат от оппозиции и сотрудник СБУ на основании судебного определения о запрете публиковать текст Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства», принятого Верховной Радой 19 июня 2007 г., заблокировали процесс печати.

В то же время, министр Кабинета министров Анатолий ТОЛСТОУХОВ заявил, что в “Урядовому кур’єрі” должна была быть опубликована информация пресс-службы Верховной Рады относительно высказываний Президента Украины о законе о госзакупках, а также в газете должны были быть напечатаны фотокопии текста этого закона. Речь идет не о тексте закона и не о вступлении его в силу, а всего лишь о фотокопиях, подчеркнул министр Кабинета министров.