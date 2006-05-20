Трудовой коллектив аэропорта "Борисполь" заявляет о силовом захвате власти в аэропорту.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в агентстве "Варто", являющимся информационным партнером аэропорта.

В заявлении отмечается, что 18 мая во время встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО была достигнута договоренность о том, что 22 мая состоится встреча всех заинтересованных сторон - ГМА "Борисполь", Минтранссвязи, Госавиаслужбы, представителей правительства, но "понимая, что ситуация развивается не по их сценарию, лоббисты "Аэросвита", не дожидаясь решения Президента Украины, обратились к силовым методам захвата предприятия".

"Воспользовавшись выходными днями, министр транспорта Виктор БОНДАРЬ и председатель Госавиаслужбы Николай МАРЧЕНКО пытаются лично взломать двери кабинетов действующих руководителей предприятия, отстранить их от управления и посадить на их места своих людей", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 17 мая был уволен генеральный директор Государственного международного аэропорта (ГМА) "Борисполь" Александр ШИШКОВ, и на его место назначен бывший директор аэропорта Петр ЛИПОВЕНКО.

22 мая планируется встреча представителей Министерства транспорта и связи и «Борисполя» с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Юрием ЕХАНУРОВЫМ.