Из-за офисного дресс-кода кондиционеры жрут лишнее электричество

Итальянская компания Eni с целью экономии электроэнергии запретила сотрудникам носить в офисах пиджаки и галстуки. Согласно заявлению руководства ENI, компания тратит огромные средства на кондиционирование офисных помещений. Смягчение офисного дресс-кода, по мнению менеджеров, позволит Eni уменьшить мощность кондиционеров и начать экономить электричество.

Решение компании поддерживают и ее работники, уставшие от установившейся в Италии жары и необходимости приходить на работу в костюмах. Во время недавнего опроса 20 тыс. сотрудников компании выступили за то, чтобы не носить в офисе пиджаки и галстуки.

По расчетам Eni, повышение поддерживаемой в помещениях температуры хотя бы на один градус позволит компании сэкономить 9% от потребляемого количества электроэнергии, передает Би-би-си.

Со смягчением офисного дресс-кода в целях экономии электроэнергии уже экспериментировали компании в Испании, Япониии и Китае.

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