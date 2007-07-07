Киев получил первую партию новых заграничных паспортов

Киевское управление паспортной и миграционной службы получило первую партию заграничных документов нового образца, сообщает «5-й канал”.

В ближайшее время новые паспорта начнут выдавать киевлянам.

5 июля они поступили и в Одессу. 52-летний житель этого города стал владельцем документа с серийным номером 1.

В нового украинского заграничного паспорта 25 степеней защиты. А главное его отличие от предшественников - поликарбонатная титульная страница. Именно она содержит все сведения о владельце, которые записаны благодаря лазеру.