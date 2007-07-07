Киев получил первую партию новых заграничных паспортов
18:42, 07 июля 2007Общество
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Киевское управление паспортной и миграционной службы получило первую партию заграничных документов нового образца, сообщает «5-й канал”.
В ближайшее время новые паспорта начнут выдавать киевлянам.
5 июля они поступили и в Одессу. 52-летний житель этого города стал владельцем документа с серийным номером 1.
В нового украинского заграничного паспорта 25 степеней защиты. А главное его отличие от предшественников - поликарбонатная титульная страница. Именно она содержит все сведения о владельце, которые записаны благодаря лазеру.
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