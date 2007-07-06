Во Львове подожгли офис Партии регионов

Партия регионов заявляет об умышленном поджоге ее партийного офиса во Львовской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, поджог Львовского областного офиса Партии регионов осуществлен ночью, 6 июля, в 02.45.

“Поджигатели, выбив окно, облили горючей жидкостью помещение и подожгли его факелом”, говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, вследствие пожара помещение выгорело почти дотла, огнем уничтожена офисная техника, компьютерное оборудование, мебель и т. п. По предварительным итогам, нанесен материальный ущерб более чем на 50 тыс. грн.

Как утверждают в Партии регионов, “это уже не первый подобный случай дерзких бандитских нападений на офисы Партии регионов во Львовской области. В 2004 году во время президентских выборов четыре раза были осуществлены погромы партийных офисов в Дрогобыче и Стрые”.

“Сегодняшний поджог областного офиса партии – это очередное бандитское звено в цепи дикарских попыток запугать нас и помешать работе Партии регионов во Львовской области”, - заявляют львовские “регионалы”.

Они расценивают нынешний инцидент как “акт политического вандализма, коварную диверсию против нашей политической силы”.

Кроме того, Львовское областное отделение Партии регионов требует от областной власти, правоохранительных органов “положить конец политическому терроризму во Львовской области и, наконец, наказать причастных к этому лиц”.