СБУ заявляет, что адвокат в изоляторе “вел себя неадекватно”

В СБУ заявляют, что адвокат задержанного экс-председателя Госфинуслуг Василия ВОЛГИ Олег КОРОЛЬ устроил «цирк» в отделе обеспечения досудебного следствия.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины, переданном УНИАН.

В нем отмечается, что 29 июля по разрешению следователя Генеральной прокуратуры для проведения свидания с задержанным В.ВОЛГОЙ адвокату О.КОРОЛЮ было предоставлено помещение следственного кабинета отдела обеспечения досудебного следствия СБУ (ООДС) и встреча “длилась без перерыва с 10.45 до 19.45”.

“Во время обеда и ужина подозреваемый и его адвокат, вопреки инструкции о распорядке дня, отказывались прекратить свидание для приема пищи”, - сказано в сообщении.

В СБУ заявляют, что когда в 18.00 дежурный ООДС попросили прекратить свидание, адвокат ответил отказом.

В сообщении отмечается, что “через несколько минут от подозреваемого В.ВОЛГИ поступила жалоба на плохое самочувствие, после чего была вызвана скорая помощь”. В СБУ утверждают, что адвокат и его подзащитный “категорически запретили врачам провести осмотр и оказать медицинскую помощь подозреваемому, мотивируя тем, что они не закончили работу”.

В сообщении сказано, что свидание не было закончено даже после повторного обращения дежурного, а “подозреваемый во второй раз пожаловался на боль в спине и лег на пол”.

При этом в СБУ заявили, что когда снова прибыли медики, “адвокат вел себя неадекватно, физически мешал врачам оказывать медицинскую помощь своему подзащитному”.

“В связи с этим задержанного В.ВОЛГУ положили на носилки и доставили в камеру для осмотра”, - сказано в сообщении. Также отмечается, что В.ВОЛГА отказался принимать медицинские препараты.

Между тем О.КОРОЛЬ “категорически отказывался покидать следственный кабинет и требовал вернуть ему подзащитного для продолжения свидания”.

“Начальник ООДС довел до адвоката требования Инструкции о порядке содержания лиц в специально отведенных местах для временного содержания и предупредил о применении к нему принудительных средств воздействия в случае сопротивления или противодействия законным требованиям администрации. После того, как О.КОРОЛЬ отказался покинуть помещение, его сопроводили к выходу”, - сказано в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что “информация о неадекватном поведении адвоката О.КОРОЛЯ и Акт о невыполнении им требований инструкции о порядке содержания лиц в специально отведенных местах для временного содержания СБУ направлены в Генеральную прокуратуру”.

В то же время, по данным СМИ, сегодня адвокат О.КОРОЛЬ заявил, что у В.ВОЛГИ "проблема, связанная с давней операцией, которую ему делали на позвоночнике”, и он даже не может ходить. При этом О.КОРОЛЬ заявил, что работники ООДС СБУ, где содержится В.ВОЛГА, не допускают к обвиняемому защитника.

По словам О.КОРОЛЯ, к нему была “применена физическая сила со правоохранителей, В.ВОЛГУ “бросили на носилки и унесли в неизвестном направлении".

Как сообщал УНИАН, В.ВОЛГА возглавлял Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг с марта 2010 года.

19 июля 2011 года он был задержан следователем Генеральной прокуратуры Украины совместно с работниками СБУ.

Генпрокуратура возбудила в отношении В.ВОЛГИ уголовное дело по статье 368 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупных размерах должностными лицами, занимающими ответственные посты, по предварительному сговору группой лиц).

20 июля Печерский райсуд Киева избрал В.ВОЛГЕ меру пресечения в виде содержания под стражей.

25 июля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил В.ВОЛГУ с должности председателя Госфинуслуг.