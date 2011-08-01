Милиция ищет, кто стрелял по вертолету журналиста

Милиция установила группу лиц, которые проверяются на причастность к обстрелу вертолета днепропетровского журналиста и адвоката Бориса ФИЛАТОВА.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Днепропетровской области.

Также проводится последующая отработка прилегающих дачных участков, расположенных вблизи места события, с целью установления свидетелей и очевидцев.

Как сообщалось, по данным милиции, вечером 31 июля в городе Подгородное под Днепропетровском из пневматического оружия во время захода на посадку был обстрелян вертолет AS-350, который принадлежит Б.ФИЛАТОВУ.

Вертолетом управлял пилот, который по указанию Б.ФИЛАТОВА вылетел из Днепропетровска в Подгородное, отметили в ОСО, добавив, что сам журналист ожидал воздушное судно в Подгородном.

Между тем, сайт Gorod.dp.ua сообщает, что стрельбу из ружья открыл хозяин соседнего с посадочной площадкой домовладения Мирон С.

Пули пробили лопасть, обшивку двигателя, оставили следы на защитном покрытии корпуса. Пилотам удалось благополучно приземлиться, никто не пострадал.

По информации сайта, Мирон С. в Днепропетровске известен как родственник криминального авторитета Мазепы. А его сын работает в областной прокуратуре. На имя Мирона С. зарегистрировано 12 единиц огнестрельного оружия.

Б.ФИЛАТОВ происшествие не комментирует, но не исключает, что оно может быть связано с его профессиональной деятельностью.

Заслуженный журналист Украины Б.ФИЛАТОВ с 2005 по 2010 год вел на региональном телевидении еженедельную передачу «Губернские хроники». Объектом его критики часто становились влиятельные чиновники и политики, в том числе из правоохранительных органов. С 2010 года Б.ФИЛАТОВ начал новый телепроект «Губернские прогнозы», в котором, в частности, поднимал вопросы бездействия прокурорских работников при нарушениях в сфере землепользования. Б.ФИЛАТОВ также является комиссаром культурологического проекта «Украина глазами птиц», в ходе которого осуществляется фотосъемка различных областей страны с вертолета.