Глава Госземагентства: коррупцию победит не тюрьма, а техпрогресс

Побороть коррупцию в земельной сфере поможет не тюрьма, а технический прогресс. В этом убежден председатель Государственного агентства земельных ресурсов УкраиныСергей ТИМЧЕНКО.

В интервью «Землеустроительному вестнику» он отметил, что получил самое первое поручение от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА – до 1 января 2012 года навести порядок в земельной сфере, то есть лишить людей нужды ходить по кабинетам чиновников и раздавать им взятки, ликвидировать очереди, вывести систему в такой режим, чтобы не было никаких задержек в предоставлении услуг Госземагентством или Центром государственного земельного кадастра.

В то же время С.ТИМЧЕНКО уверен, что силовыми методами проблему коррупции не решить.

«Я не делаю ставку на наказание и уголовную ответственность чиновников – напрасно. Посади хоть десять тысяч взяточников, на их места придут новые, такие же. В борьбе с коррупцией я делаю ставку на технический прогресс, на электронные автоматизированные продукты, которые смогут отделить граждан от чиновников», - отметил председатель Госземагенства.

Он рассказал о двух электронных продуктах, которые будут объединены в единую систему: государственный электронный земельный кадастр, создание которого финансируется Всемирным банком, и программный продукт, который позволит в режиме «он-лайн» контролировать деятельность каждого районного землеустроителя, а также бороться с задержкой рассмотрения земельных вопросов местными администрациями.

«Если в установленный срок районный землеустроитель не предоставит ответ на обращение – в нашем аналитическом центре засветится красный флажок. У меня лично и у каждого работника центра будет возможность рассмотреть этот документ и сделать выводы – есть там коррупционная составляющая или нет, - отметил С.ТИМЧЕНКО. – В отношении райгосадминистраций этот программный продукт позволит иметь статистику задержек рассмотрения землеустроительной документации в любом уголке Украины, которую я буду передавать губернаторам и лично Президенту Украины».

Председатель Госземагенства отметил, что эти два электронных продукта уже фактически готовы к использованию. Автоматизированная система кадастра уже прошла успешные испытания в трех районах Винницкой области.

Он также подчеркнул, что при агентстве будет создан аналитический центр и группа быстрого реагирования, которые в телефонном режиме, а при необходимости – с выездом на место, будут вмешиваться в земельные процессы, чтобы предотвратить коррупцию.

«Это то, что позволит мне с 1 января следующего года довести систему до того уровня, когда не только чиновник почувствует, что он не может больше вымогать у человека деньги, но и каждый гражданин это будет знать. И в том, что мы выполним задание Президента – сможем навести порядок в земельной сфере, упростить все процедуры и создать для людей комфортные условия – у меня нет никаких сомнений», - заверил С.ТИМЧЕНКО.