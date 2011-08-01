Россияне хотят поставлять вакцины в Украину

Российские производители готовы участвовать в тендерах на поставку вакцин в Украину.

Как заявил в интервью УНИАН генеральный директор Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственное объединение «Микроген» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации Лев ГРИГОРЬЕВ, Министерство здравоохранения Украины пригласило компанию принимать активное участие в тендерах на обеспечение населения качественными вакцинами, сыворотками и иммунобиологическими препаратами.

«Уже сейчас «Микроген» имеет зарегистрированную в Украине противотуберкулезную вакцину БЦЖ. Мы готовы участвовать в тендерах на поставку этой вакцины, начиная с этого года», - сказал Л.ГРИГОРЬЕВ.

Он подчеркнул, что до последнего времени компания работала на отечественном фармацевтическом рынке исключительно через посредников.

«Во многом это было связано с закрытостью украинского рынка и невозможностью конкурировать с отечественными компаниями, «прописавшимися» возле Минздрава. Сейчас с приходом нового руководства в министерство, которое активно занялось повышением открытости и развитием конкуренции, появляются перспективы у производителей. Мы хотим воспользоваться ими в полном объеме», - отметил Л.ГРИГОРЬЕВ.

Он также сообщил, что российская компания заинтересована в сотрудничестве с разработчиками и производителями Украины. «Наши специалисты хотели бы реализовывать с украинскими коллегами совместные научные программы. Поэтому ожидаем встреч и предложений от всех, кто пожелает. Мы открыты для сотрудничества», - заявил генеральный директор «Микрогена».

По его словам, что ценовая политика компании выгодно отличается от цен западных производителей. Стоимость фармацевтической продукции российской компании ниже на порядок: от трех до десяти раз.

«В цене мы самые дешевые, но в качестве не уступаем. Мы уже активно работаем со многими странами СНГ: Казахстаном, Беларусью, Узбекистаном, Азербайджаном, Грузией. Также и с Мексикой, Монголией, Вьетнамом, Индией. В период эпидемии свиного гриппа к нам обращался ВОЗ с просьбой оказать содействие в наработке вакцины как для Российской федерации, так и для стран Латинской Америки. Что мы и сделали в кратчайшие сроки», - отметил Л.ГРИГОРЬЕВ.

По словам генерального директора, в компании работает высококвалифицированный персонал. Предприятие оснащено современным специализированным оборудованием для проведения контроля качества на всех этапах производства. «Кроме производственного контроля качества, мы осуществляем непрерывный контроль температуры во время доставки иммунобиологических препаратов потребителям в системе «холодовой цепи». Специальными рефрижераторами, оснащенными самым современным оборудованием для поддержания постоянного температурного режима, продукция доставляется по всей территории России и других стран», - сказал Л.ГРИГОРЬЕВ.

Он подчеркнул, что «Микроген» активно сотрудничает с ведущими российскими и международными научными центрами по созданию и внедрению в производство уникальных разработок в области иммунобиологии и биотехнологии. «Наши специалисты участвуют в международных исследовательских проектах, в том числе проводимых ВОЗ по искоренению натуральной оспы, кори, краснухи, туберкулеза, коклюша, дифтерии, столбняка, свиного гриппа и других болезней. В настоящее время разработаны и находятся в стадии выхода на рынок более 15 оригинальных препаратов, таких как новая гриппозная вакцина; ассоциированные вакцины: АКДС + Hib, АКДС+ HepB, вакцина против кори, паротита и краснухи (MMR); вакцина против свиного гриппа, бесклеточная коклюшная вакцина, СПСА-вакцина и другие», - сказал Л.ГРИГОРЬЕВ.

Справка УНИАН. Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-производственное объединение «Микроген» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации – крупнейшее предприятие российской медицинской промышленности, лидер в разработке и производстве медицинских иммунобиологических препаратов, диагностических и лекарственных средств. Объединение основано в 2003 года, когда были объединены 14 государственных унитарных предприятий, производящих иммунобиологические препараты, находящиеся в 13 субъектах Российской Федерации. «Микроген» производит более 400 наименований медицинских иммунобиологических препаратов, диагностических и лекарственных средств, более 70% всего объема выпускаемой в России иммунобиологической продукции: вакцины, аллергены, лечебные и диагностические сыворотки, пробиотики, бактериофаги, препараты из донорской крови, иммуноглобулины человека и готовые лекарственные средства.