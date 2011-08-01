Евро на межбанке идет вверх

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9960/7,9990, к 12:00 сузился спрэд - 7,9975/7,9990 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2903/0,2906, к 12:00 цены остались на текущем уровне. В России курс доллар-рубль упал и к 12:00 установился на уровне 27,5189(-0,2311).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4388/1,4390, изменяясь в достаточно узком диапазоне.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 11,4645/11,4710, к 12:00 цены ушли вверх - 11,5200/11,5260.