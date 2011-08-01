В аварии Lexus и Mercedes-Benz погиб сотрудник аппарата ГУМВД

В Донецкой области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб сотрудник аппарата Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью ГУМВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, ДТП произошло 31 июля около 01.15 на автодороге «Славянск-Донецк-Мариуполь». Установлено, что автомобиль «Lexus», управляемый 34-летним старшим инспектором, по неустановленным причинам столкнулся с автомобилем «Mercedes-Benz», двигавшимся в попутном направлении, после чего съехал в кювет. От полученных телесных повреждений водитель автомобиля «Lexus» скончался на месте.

Проверку по данному факту проводит прокуратура Володарского района Донецкой области.