В Донецке подожгли квартиру оппозиционного журналиста

В Донецке неизвестные вчера днем подожгли квартиру редактора оппозиционного интернет-издания «Новости Донбасса» Алексея МАЦУКИ, который также возглавляет областную общественную организацию «Донецкий институт информации».

Как сообщил корреспонденту УНИАН сам А.МАЦУКА, о том, что горит дверь его квартиры, он узнал от позвонивших ему соседей. По словам журналиста, в тот момент его не было дома (он живет в квартире один – УНИАН), он возвращался с рынка, и пожарных вызвали соседи.

«Я живу на первом этаже двухэтажного дома недалеко от рынка. На окнах у меня стоят решетки, и, если бы я был дома, наверное, я не смог бы выйти, потому что дверь моей квартиры была подперта мешками», - сказал А.МАЦУКА. При этом он добавил, что в квартире сейчас идет ремонт, и его мешки с цементом стояли в подъезде под лестницей, но, когда горела дверь, они оказались под дверью. Кроме того, сегодня будут известны результаты экспертизы, чем была облита дверь, сообщил А.МАЦУКА.

Он также сообщил, что неизвестные положили при входе в подъезд, адресованный ему траурный, похоронный венок, на черных лентах которого было написано: «Алексею Витальевичу от скорбящих друзей и подруг».

«У меня сгорела дверь в квартиру, также обгорел внутри подъезд – задымились и стены, и потолок. Пострадала входная дверь, которую уже спешно поменяли, чтобы закрыть подъезд», - отметил журналист, добавив, что венок не сгорел, потому что его положили в начале подъезда, вне зоны огня.

А.МАЦУКА также сообщил, что в воскресенье написал заявление в милицию с просьбой найти виновных в поджоге и попросил предоставить ему на ночь охрану, так как квартира осталась без входной двери. Правоохранители приняли заявление к рассмотрению и предоставили журналисту на ночь охрану.

Отвечая на вопрос, получал ли он угрозы в свой адрес, А.МАЦУКА ответил: «Накануне происшествия угрозы не поступали, а вообще поступали. Они были полностью анонимные, я их получал на телефон в виде SMS-сообщений. Но я их серьезно не воспринимал».

В то же время он убежден, что поджог непосредственно связан с его журналистской деятельностью. «Я думаю, что это связано с моей профессиональной деятельностью», - сказал А.МАЦУКА, добавив, что не знает, кто хочет его запугать.

А.МАЦУКА напомнил, что на сайте «Новости Донбасса» журналисты публиковали фотографии и материалы об особняках и новых домах руководителей региона и их детей, о том, какими дорогостоящими автомобилями владеют донецкие чиновники, освещали «конфликты различного уровня и различного рода».

Редактор сайта заявил, что намерен обратиться во все силовые ведомства по поводу случившегося, в том числе и в Генеральную прокуратуру, а также хочет подготовить к ним свое видеообращение.