В столкновении Рено с грузовиком погибли четыре человека
08:53, 01 августа 2011Общество
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ДТП на Донбасе
В Донецкой области во время столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли четыре человека.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в 9.08 31 июля в Тельмановском районе, на автодороге между селами Старогнатовка - Гранитное, водитель легкового автомобиля Renault Logan выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем IFA.
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека (водитель и пассажиры легкового автомобиля).
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