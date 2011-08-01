Против руководителей завода "Белкозин" возбуждено дело

В Черниговской области возбуждено уголовное дело против руководителей предприятия, задолжавшего работникам свыше 3 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Уголовное дело относительно служебных лиц ПАТ "Прилуцкий завод "Белкозин" за безосновательную невыплату свыше 3 млн. грн. заработной платы возбуждено по результатам прокурорской проверки.

Кроме того, установлено, что в результате злоупотреблений, при наличии свободных оборотных средств, предприятие не оплатило 1,6 млн. грн. в Пенсионный фонд. Более того, на протяжении длительного времени не взимало дебиторскую задолженность на сумму свыше 30 млн. грн., что фактически привело к банкротству завода.

Такие действия прокуратура квалифицировала как преступные, и виновные лица должны нести ответственность по ст. 175 ч.1, ст. 364 ч. 2, ст. 219 (невыплата зарплаты; злоупотребление властью или служебным положение; доведение до банкротства) Уголовного кодекса Украины. В деле проводится досудебное следствие.