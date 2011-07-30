На Житомирщине работники СБУ собрали конопли на 1 миллион

В Попельнянском районе Житомирской области сотрудники СБУ ликвидировали плантацию конопли площадью более 2 гектаров.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-группе СБУ Украины в Житомирской области.

“Сотрудники СБУ совместно с работниками милиции и представителями органов государственной власти изъяли незаконный «урожай» - более чем 10 тысяч кустов конопли, причем высота отдельных экземпляров достигала более 2 метров, общей массой почти 1 тонна. Стоимость такого количества марихуаны на «черном рынке» достигает более одного миллиона гривень”, - рассказали в пресс-группе областного СБУ.

Участок с наркотическими зельем располагался на околице одного из населенных пунктов Попельнянского района.

По данному факту областное СБУ возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Материалы дела сейчас переданы в органы внутренних дел в Житомирской области. Расследование продолжается.