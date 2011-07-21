В Луцке отметили День освобождения от фашистов

В Луцке отметили День освобождения Волынской области от фашистских захватчиков.

Как передает корреспондент УНИАН, по этому случаю на мемориальном комплексе «Вечная Слава» состоялись панихида и возложение цветов.

Участие в мероприятии принял городской голова Луцка Николай РОМАНЮК, а также представители областной власти, общественных организаций, ветераны, жители города.

«В эти дни исполняется 67 лет со дня освобождения Волынского края от фашистских захватчиков. За период с 41-го по 44-й год на Волыни были уничтожены целые поселения, убиты и замучены десятки тысяч невинных людей. Только в Луцке в 1942 году были убиты почти 20 тысяч жителей, согнанных перед этим в гетто. На территории области фашисты создали 3 концентрационных лагеря смерти, в которых погибло 49 тысяч военнопленных», - отметил городской голова.

«Сегодня мы склоняем головы перед славой всех фронтовиков, которые с оружием в руках защищали нашу землю, приближая тем самым день свободы и независимости Украины», - отметил Н.РОМАНЮК и предложил почтить память павших минутой молчания. Потому присутствующие возложили цветы к Вечному огню.