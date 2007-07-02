Неизвестные до смерти забили мужчину и женщину бейсбольными битами

В Запорожье во время разбойного нападения на частный дом неизвестные до смерти забили мужчину и женщину и тяжело ранили еще двух женщин.

Как сообщили УНИАН в руководстве УМВД Украины в Запорожской области, преступление было совершено ночью 1 июля в Ленинском районе Запорожья.

"Около 3-х часов ночи двое неизвестных через окно проникли в частный дом, в котором находились 52-летний мужчина, его мать, сестра и сожительница, напали на хозяев и начали избивать их, требуя сообщить, где хранятся деньги", - рассказали в облУВД.

По словам собеседника агентства, в результате избиения 52-летний хозяин дома и его 40-летнияя сожительница скончались, мать и сестра погибшего мужчины с многочисленными телесными повреждениями были доставлены в больницу.

"Орудия преступления на месте происшествия не обнаружено: злоумышленники унесли их с собой. Однако характер телесных повреждений позволяет с большой степенью вероятности утверждать, что побои наносились твердыми тупыми предметами, возможно, бейсбольными битами", - рассказали в облУВД.

По словам начальника Ленинского РОВД г.Запорожья Николая ШКУРОПАТА, на данный момент милицией возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения и двойного умышленного убийства. Ведется следствие и розыск злоумышленников.