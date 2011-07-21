Журналистов, которые пострадали от «Беркута», вызывают в МВД

Работников СМИ, которые освещали судебные заседания по делу экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО 6 и 7 июля, вызывают в Министерство внутренних дел для проведения следственных действий.

Об этом сообщает сайт телеканала “24” со ссылкой на соответствующий запрос, который получила редакция телеканала.

В письме говорится, что вызов связан с расследованием уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 206 Уголовного кодекса Украины (противодействие законной хозяйственной деятельности). Также в милиции просят предоставить все отснятые во время заседания аудио- и видеоматериалы.

Как сообщал УНИАН, 6 июля бойцы спецподразделения МВД «Беркут» ворвались в помещение Печерского райсуда, где проходило рассмотрение уголовного дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО, и применили физическую силу к журналистам.

Во время этих действий в суде упали обе камеры телеканала ТВі, был поврежден штатив камеры «5 канала» и разбита камера портала INTV. На чуть более 20 журналистов набросились 60-70 бойцов «Беркута», которые сопровождали свои действия грубыми выражениями в адрес работников СМИ.

7 июля работники судебной милиции «Грифона» не впускали представителей СМИ в здание суда, а после объявления перерыва силой вытеснили телеоператоров и журналистов из зала Печерского суда.

Позже журналисты передали письмо в правоохранительные органы, в котором требовали от генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ и министра внутренних дел Украины Анатолия МОГИЛЁВА проведения проверки законности действий сотрудников спецподразделений «Беркут» и «Грифон», которые были задействованы в Печерском районном суде Киева 6 и 7 июля, в отношении представителей СМИ.

Журналисты требуют от В.ПШОНКИ и А.МОГИЛЁВА возбудить уголовное дело по факту препятствования законной профессиональной деятельности и гарантировать соблюдение законодательства и обеспечить неприкосновенность работы журналистов со стороны правоохранительных органов.

Также представители СМИ требуют от В.ПШОНКИ и А.МОГИЛЁВА публично обнародовать свою позицию по поводу препятствования профессиональной деятельности журналистов.